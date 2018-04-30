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Milan kazandı! Maça Hakan damga vurdu

İtalyan ekibi Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta konuk olduğu Bologna'yı 2-1 yendi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:10
Milan kazandı! Maça Hakan damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1. dakikada Giacomo Bonaventura'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım adına 74. dakikada Sebastian De Maio'nun attığı gol puan için yeterli olmadı ve Milan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise 39 puanda kaldı.

TUDOR İLK MAÇINDA PUANLA TANIŞTI

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni takımı Udinese ile çıktığı ilk maçta Benevento karşısında deplasmanda 3-3 beraberlik yaşadı. 

Karşılaşmada Udinese'nin gollerini 13. dakikada Silvan Widmer ile 78 ve 79'da Kevin Lasagna kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 23. dakikada Nicolas Viola, 76. dakikada penaltıdan Massimo Coda ve 90'da Bacary Sagna'dan geldi.

Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren Udinese puanını 34, alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Benevento ise 18 yaptı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:10
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