Milan Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmıyor!

Milan'da sergilediği harika performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme detayları belli oldu.

Kırmızı-siyahlılarla kontratı gelecek sezon sona erecek olan futbolcu için kulübünün yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı ortaya çıkarken, rakamlar da netleşmeye başladı.

Çalhanoğlu'nun maaşında artış olacak

Il Giornale'nin haberine göre takımın 10 numaralı formasını giyen oyuncunun maaşı yükseltilecek.

2024'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtilen Hakan'ın yıllık ücretinin 3 ila 3.5 milyon euro arasında olacağı bu miktara ilaveten ayrıca bonuslar da bulunacağı belirtildi.

Kontrata serbest kalma maddesi konmasının da olası olduğu, bunun da 45-50 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.

Bayer Leverkusen’den Milan’a 23 milyon euro bonservis karşılığında gelen Hakan Çalhanoğlu, yıllık 2.5 milyon euro garanti ücretten 4 yıllık imza atmıştı.