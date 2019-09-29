Milan Fiorentina maçı kaç kaç bitti? İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Peki, Milan Fiorentina maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Peki, Milan Fiorentina maçı kaç kaç bitti? İtalya Serie a'nın 6. haftasında Milan, Giuseppe Meazza'da Fiorentina'yı konuk etti. İşte, Milan Fiorentina maçının detayları... MAÇ SONUCU:3-1 Mücadeleye iki ekip de hızlı başladı. 14. dakikada konuk ekip kazandığı penaltı atışını Pulgar ile gole çevirdi: 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 55. dakikada Musacchio gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Milan oyuna 10 kişiyye devam etti. 66. dakikada Fiorentina Castrovilli'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2 Dakikalar 70'i gösterdiğinde Fiorentina Chiesa'nın kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. 78. dakikada Ribery durumu 0-3'e taşıdı. 80. dakikada Milan, Rafael Leao ile skora katkı sağladı: 1-3 Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Fiorentina oldu.

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