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Spor Milan deplasmanda beraberlikle yetindi
Spor

Milan deplasmanda beraberlikle yetindi

Lider Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Genoa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 03:18:00 -
Milan deplasmanda beraberlikle yetindi

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan taraf, ev sahibi ekip oldu. Genoa, 47. dakikada Mattia Destro ile 1-0 öne geçti.

Milan, bu gole, 52. dakikada Davide Calabria'nın golüyle yanıt verdi: 1-1.

60. dakikada Genoa, maçta bir kez daha Destro ile öne geçti: 2-1.

Milan, 83. dakikada Pierre Kalulu ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligin 18. sırasında yer alan Genoa, puanını 7'ye yükseltirken, Milan ise 28 puanla liderliğini sürdürdü. Lider Milan, son iki haftadır aldığı beraberliklerle takipçilerinin puan farkını eritmesine izin verdi.

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