Mil-Diyanet Sen sapkın dernekleri üzecek haberi paylaştı!

YENİ AKİT ANKARA

2021 ve 2022 yılında LGBTİ’li sapkın derneklerin kapatılması için Mil-Diyanet Sen tarafından İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verilmişti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan Müslümanları sevindirecek bir cevap geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen cevapta, “Derneklerin denetiminde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerekli incelemeler yapılmaktadır” denildi.