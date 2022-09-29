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Aktüel Mil-Diyanet Sen sapkın dernekleri üzecek haberi paylaştı!
Aktüel

Mil-Diyanet Sen sapkın dernekleri üzecek haberi paylaştı!

Kurulduğu günden beri Müslüman Türk milletini LGBTİ’li sapkınlara karşı korumak için mücadele veren Mil-Diyanet Sen LGBTİ’li insan müsvettelerini üzecek bir haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 20:02:00 -
Mil-Diyanet Sen sapkın dernekleri üzecek haberi paylaştı!

YENİ AKİT  ANKARA

2021 ve 2022 yılında LGBTİ’li sapkın derneklerin kapatılması için Mil-Diyanet Sen tarafından İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verilmişti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan Müslümanları sevindirecek bir cevap geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen cevapta, “Derneklerin denetiminde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerekli incelemeler yapılmaktadır” denildi.

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