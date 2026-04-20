  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık Mikroplastik krizine doğal çözüm!
Sağlık

Mikroplastik krizine doğal çözüm!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mikroplastik krizine doğal çözüm!

Yeni araştırmaya göre, 'moringa' bitkisinin içme suyunu hiçbir kimyasala ihtiyaç duymadan mikroplastiklerden arındırabildiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, içme suyundaki mikroplastik kirliliğine karşı doğal bir çözüm olabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın, Sao Paulo Devlet Üniversitesi ICT-UNESP bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.

Çalışmada, ‘moringa oleifera’ bitkisinin tohumlarından elde edilen özütün, mikroplastikleri sudan uzaklaştırabildiği ifade edildi.

DOĞAL YÖNTEM DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada, moringa tohumlarının sudaki küçük plastik parçacıkları bir araya getirerek daha kolay filtrelenmesini sağladığı belirtildi.

Uzmanlara göre bu yöntem, su arıtımında yaygın kullanılan kimyasallara benzer bir etki gösteriyor. Araştırmacılardan Gabrielle Batista, "Bu doğal özüt, bazı koşullarda kimyasal yöntemlerden bile daha iyi sonuç verdi" dedi.

Bu sayede, mikroplastiklerin filtreleme sırasında daha kolay tutulabildiği ifade edildi.

SAĞLIK VE ÇEVRE İÇİN UMUT

Mikroplastiklerin, su kaynaklarında giderek artan bir sorun haline geldiği ve insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Araştırmada özellikle bazı plastik türlerinin zararlı özellikler taşıdığı ve su arıtma süreçlerinde tamamen yok edilemediği belirtildi.

Bu nedenle, moringa gibi doğal ve biyolojik yöntemlerin daha sürdürülebilir bir çözüm sunabileceği aktarıldı.

KÜÇÜK YERLEŞİMLER İÇİN ÇÖZÜM OLABİLİR

Araştırmacılar, bu yöntemin özellikle kırsal bölgelerde ve küçük topluluklarda düşük maliyetli bir çözüm olarak kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmayı yöneten Adriano Gonçalves dos Reis, "Kimyasal maddelere alternatif sürdürülebilir çözümler bulma ihtiyacı giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre, bu tür yöntemler hem çevreye daha az zarar veriyor hem de erişilebilirliği artırıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23