Gündem Yeni anlaşma için "tarihi" iddia: "Obama'nın rezaletinden çok daha iyi olacak!"
Gündem

Yeni anlaşma için "tarihi" iddia: "Obama'nın rezaletinden çok daha iyi olacak!"

Yeni anlaşma için "tarihi" iddia: "Obama'nın rezaletinden çok daha iyi olacak!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürüttükleri müzakere sürecinde sona yaklaşıldığını müjdeleyerek, selefi Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı (JCPOA) hedef tahtasına oturttu. Kendi imzasını taşıyacak yeni metnin "tarihin en iyi anlaşması" olacağını savunan Trump, Obama ve Biden ikilisini Orta Doğu'yu ateşe atmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalayacakları anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan "çok daha iyi" bir anlaşma olacağını savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Obama yönetimini hedef alırken kendilerinin İran'la anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

Trump, "İran ile imzalayacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

 

Obama dönemindeki nükleer anlaşmanın, ABD ve Orta Doğu için "yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olduğunu savunan Trump, söz konusu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını ileri sürdü.

Dönemin ABD yönetiminin, İran'a milyarlarca dolar nakit parayı uçakla gönderdiğini ifade eden Trump, ayrıca Tahran'a milyarlarca dolar paranın ödendiğini savundu.

 

ABD Başkanı, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve diğer her yer için de barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'la ilgili son açıklamalarında, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'daki müzakerelere katılacağını ve İran'la "bu gece" bir anlaşma imzalanabileceğini umduğunu ifade etmişti.

ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı
ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı

Dünya

ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı

Abdulkadir Selvi Uşak’ta yaşananları Dallas dizisine benzetti: Uşak Belediyesi Dallas, Özkan Yalım da Ceyar!
Abdulkadir Selvi Uşak’ta yaşananları Dallas dizisine benzetti: Uşak Belediyesi Dallas, Özkan Yalım da Ceyar!

Gündem

Abdulkadir Selvi Uşak’ta yaşananları Dallas dizisine benzetti: Uşak Belediyesi Dallas, Özkan Yalım da Ceyar!

Çin yönetimi'nden ABD'ye nükleer tesis uyarısı
Çin yönetimi'nden ABD'ye nükleer tesis uyarısı

Dünya

Çin yönetimi'nden ABD'ye nükleer tesis uyarısı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
