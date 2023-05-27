Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!

Seçim öncesi yapılan sokak röportajlarından ilginç anlar gelmeye devam ediyor.

Seçime saatler kala sokak söportajları hız kesmedi.

Her gün onlarcası yayınlanan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul, Bakırköy'de mikrofon uzatılan bir kadın, kime oy vereceğini şu sözlerle açıkladı:

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"Kötü de olsa, PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. "

Aynı kadın, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu arada bazı yaşlıların çok özür dilerim geri kafalı yaşlıları da sabun fabrikasına göndermeleri lazım"

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