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Sosyal Medya Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!
Sosyal Medya

Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:48:00 - 2023-05-27 13:55:56

İstanbul, Bakırköy'de mikrofon uzatılan bir kadın, kime oy vereceğini şu sözlerle açıkladı: "Kötü de olsa, PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. "

Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!

Seçim öncesi yapılan sokak röportajlarından ilginç anlar gelmeye devam ediyor.

Seçime saatler kala sokak söportajları hız kesmedi.

Her gün onlarcası yayınlanan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul, Bakırköy'de mikrofon uzatılan bir kadın, kime oy vereceğini şu sözlerle açıkladı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kötü de olsa, PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. "

Aynı kadın, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu arada bazı yaşlıların çok özür dilerim geri kafalı yaşlıları da sabun fabrikasına göndermeleri lazım"

Odatv.com

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Yorumlar

Murat

Wc terligine oy verecek secmenden bu beklenir bravo ta beyninizin icine..

MUSTAFA

VAy f.... tükürmeyin yazık olacak tükürüğe
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