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Ekonomi Mikro reformlara odaklanılmalı
Ekonomi

Mikro reformlara odaklanılmalı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankası’nın faizi arttırma kararının temelinde enflasyon kaygısının yattığına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:41:00 -
Mikro reformlara odaklanılmalı

“Yüksek faizin olduğu bir ortamda yatırımdan bahsetmek zor” diyen Aydın, şöyle konuştu: “Faiz artışının bu zamana kadar kısa vadeden öte ekonomimize olumlu bir yansımasını şu ana kadar göremedik. Onun için uzun vadeli yatırıma, üretime ve dolayısıyla istihdama katkı sağlayacak mikro reformlara odaklanılmasını savunuyoruz. Faize olan bakış açımız dün olduğu gibi bugün de aynıdır. Sürdürülebilir ekonomi için alın teri ve emek olmazsa olmazdır. Kısa vadeli çözümler yerine iş insanını yatırıma ve üretime yönlendirebilecek çözümlerin her daim yanındayız.”

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