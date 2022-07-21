Mike Tyson'dan para için ibretlik sözler

Mike Tyson, Hotboxin Podcast'e verdiği demeçte endişe verici ifadeler kullandı. The Sun'ın aktardığı habere göre, Mike Tyson yakın zaman öleceğini düşünüyor.

"Son kullanma tarihimin çok yakın"

Efsane boksör Mike Tyson, "Elbette hepimiz bir gün öleceğiz. Aynaya baktığımda yüzümde o küçük lekeleri görüyorum. 'Vay canına. Bu, son kullanma tarihimin çok yakın olduğu anlamına geliyor, çok yakında' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Para benim için önemli değil"

Tyson paranın mutluluk getirmediğini belirterek, "Para benim için önemli değil. İnsanlara her zaman söylüyorum. Paranın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Çok paran olduğunda yenilmez olduğuna inanıyorsun bu doğru değil" dedi.