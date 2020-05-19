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Dünya

Mike Pompeo'dan Türkiye'ye koronavirüs teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile koronavirüs salgınıyla mücadele konusunu ele aldılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 04:57:00 -
Mike Pompeo'dan Türkiye'ye koronavirüs teşekkürü

Yapılan görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yayımlayan Pompeo, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kovid-19'la mücadelede ABD-Türkiye iş birliğini görüşmekten memnuniyet duydum. Türk ve ABD vatandaşlarını kendi ülkelerine getirmeye ve tedarik zinciri konularında iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus da ikili arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada salgınla mücadelede NATO'nun rolüne de vurgu yapıldığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo bunun yanı sıra cömert kişisel koruyucu ekipman bağışları için de Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Bakan Pompeo ve Bakan Çavuşoğlu ekonomik ve güvenlik konularındaki ikili ilişkileri ele aldı." değerlendirmesine yer verdi.

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