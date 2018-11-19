Mike Pence ticaret gerginliğini arttırıyor

Güneydoğu Asya, Sovyetler Birliği'nin 1990'lı yılların başındaki çöküşünden bu yana büyük güçler arasındaki kavgalardan kaçınmaya çalıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu duruşu giderek daha savunulmaz bir hale getiriyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, pazar günü sona eren zirveler haftasında ABD'nin Çin'e yönelik saldırılarını artırdı. Pence'in uluslara seslenişinde Pekin'e borçlu bırakacak kredilerden uzak durmaları çağrısında bulunması dikkat çekti. ABD'nin ticaret savaşını bitirme konusunda acelesi olmadığını vurgulayan Pence, “Çin yöntemlerini değiştirmediği sürece” ABD'nin rota değiştirmeyeceğini ifade etti.

Sydney merkezli araştırma grubu Lowy Institute, Pasifik uzmanı araştırmacısı Jonathan Pryke, “Pence'in kullandığı dil endişe verici çünkü Asya-Pasifik'te sıfır toplamlı oyun jeopolitiğine doğru ilerliyoruz.” dedi. Pryke, Çin-ABD arasında yakınlaşma ihtimalinin giderek azaldığının altını çizdi.