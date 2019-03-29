Mihre Çelikkol kim, Mihre Çelikkol kaç yaşında

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu Çelikkol’un kim olduğu en çok arananlar listesinde yerini aldı. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun Mihre Çelikkol’un Marsan Holding bünyesinde çalışmış kısa bir süre ise Ali Türker Product’da görev almıştır. Mihre Çelikkol kimdir, Mihre Çelikkol kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Mihre Çelikkol kimdir?

Mihre Çelikkol, 1989 yılında dünyaya gelmiş, 2018 yılı itibariyle 29 yaşındadır. Doğum tarihi, gün ve ay olarak bilinmediği için burç bilgisine de maalesef ulaşılamamıştır. Mezuniyeti ve eğitim hayatı ise, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünde de eğitim gören Mihre Mutlu günümüzde Mimar olarak iş hayatını sürdürmektedir. İlk mesleki hayatına Han İnşaat Şirketi’nde part time mimar olarak adım atmış, ardından Marsan Holding bünyesinde çalışmış kısa bir süre ise Ali Türker Product’da yer almıştır.