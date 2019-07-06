Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
Türkmenler, Reyhanlı bombalı saldırısının faili teröristbaşı Mihraç Ural'a bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Mihraç Ural ağır yaralandı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:41
Reyhanlı katliamını gerçekleştiren Esed destekli 'Acilciler' adlı terör örgütünün liderliğini yapan Mihraç Ural'a bombalı saldırı gerçekleştirildi. Teröristbaşı saldırıda ağır yaralandı.
Katil Esed rejiminin tedavi için Şam’a götürdüğü Ural'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Şam'daki bir hastanede tedavi altına alınan Mihraç Ural'ın ağır yaralı olduğu belirtildi.
Saldırıyı Türkmenler üstlendi
Bölgedeki Türkmen gruplar saldırıyı üstlenirken, eylem için 3 aydır hazırlandıklarını açıkladı.
Terörist Mihraç Ural’a bağlı Liva İskenderun terör yapılanması saldırıyı doğruladı.
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