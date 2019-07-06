Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı Türkmenler, Reyhanlı bombalı saldırısının faili teröristbaşı Mihraç Ural'a bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Mihraç Ural ağır yaralandı.

Reyhanlı katliamını gerçekleştiren Esed destekli 'Acilciler' adlı terör örgütünün liderliğini yapan Mihraç Ural'a bombalı saldırı gerçekleştirildi. Teröristbaşı saldırıda ağır yaralandı. Katil Esed rejiminin tedavi için Şam’a götürdüğü Ural'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi. Şam'daki bir hastanede tedavi altına alınan Mihraç Ural'ın ağır yaralı olduğu belirtildi. Saldırıyı Türkmenler üstlendi Bölgedeki Türkmen gruplar saldırıyı üstlenirken, eylem için 3 aydır hazırlandıklarını açıkladı. Terörist Mihraç Ural’a bağlı Liva İskenderun terör yapılanması saldırıyı doğruladı.

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