Miguel Lopes, Kayserispor’da İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon Akhisarspor’da forma giyen Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon Akhisarspor’da forma giyen Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Akhisarspor takımında tamamlayan Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesinde bulunuldu.

Portekizli sağ bek, Süper Lig’de toplam 80 maçta 6 bin 953 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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