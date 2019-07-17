Miguel Lopes kampa katıldı İstikbal Mobilya Kayserispor’un Akhisarspor’dan transfer ettiğiHugo Miguel De Almeida Costa Lopes Avusturya kampına katılarak çalışmalara başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Akhisarspor’dan transfer ettiğiHugo Miguel De Almeida Costa Lopes Avusturya kampına katılarak çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Avusturya’nın Seefeld Tirol şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda yeni transferi Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes kampa katılarak özel olarak çalışmalara başladı. Kasyeri’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Portekizli futbolcu ardından ülkesine gitti. Eşyalarını toplayan ve ülkesinden Avusturya’ya geçen Lopes kampa katıldı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da gözler gelecek olan yeni isimlere çevrilmiş durumda.

Akhisarspor ile yollarını ayıran Migeul Lopes yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Lopes, yeni takımının formasını giymek için sabırsızlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.