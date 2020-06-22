  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Miguel Lopes çalışmalara başladı

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Migeul Lopes, karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:31:43 -
Miguel Lopes çalışmalara başladı

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Migeul Lopes, karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı.


Hes Kablo Kayserispor’da Migeul Lopes de antrenmanlara başladı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden geç dönen ve 3-4 gün karantinada kalan tecrübeli defans oyuncusu Miguel Lopes, bugün sahada topla çalışmalara başladı.


Antrenman eksiği bulunan Lopes’in hazırlanacak olan özel program ile çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Lopes’in Sivasspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada görev alamayacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı