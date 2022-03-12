Miguel Crespo kıymete bindi!

Fenerbahçe'den kovulan Vitor Pereira'nın sezon başı takıma aldırdığı Miguel Crespo, performansıyla transferin gözdesi haline geldi. Pereira'nın direktifleri doğrultusunda 1,5 milyo euroya alınan Crespo için Fenerbahçe tam 10 milyon euro bonservis istedi.

Fenerbahçe'de taraftarların sevgilisi haline gelen; özellikle Galatasaray derbisindeki uzatma dakikalarında attığı golle sarı-lacivertlilerin gönlünde taht kuran Miguel Crespo'da son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Vitor Pereira tarafından ısrarla istenen Miguel Crespo'ya talip çıktı. Avrupa'nın iki dev kulübünün Portekizli orta saha için hareke geçtiği öğrenildi.

Miguel Crespo'ya Atletico Madrid ve Everton'ın ilgisinin olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli idarecilerin tecrübeli oyuncu için 10 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini kabul etmeyeceği vurgulandı.

1.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Vitor Pereira'nın transfer raporu doğrultusunda kadroya katılan Miguel Crespo için sarı-lacivertliler sezon başında 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.