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Migros'un tazminat sözünü tutmadığı işçiler darp edilerek gözaltına alındı

Migros yönetiminin verdiği tazminat hakkı sözünün tutulmadığını öne sürerek iş yerini terk etmeme eylemi yapan Uyum Makro işçileri, şirket yönetiminin çağrısıyla gelen polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

23 Eylül 2018 Pazar 21:36
Migros'un tazminat sözünü tutmadığı işçiler darp edilerek gözaltına alındı

Migros mağazalar zinciri yönetiminin devraldığı İstanbul'daki Uyum Makro Marketleri işçileri, Migros yönetiminin kendilerine verdiği tazminat ödeme sözünü yerine getirmemesini öne sürerek akşam saatlerinde Beylikdüzü 5M Migros mağazına girerek işyerini terk etmeme eylemi yaptı.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika yöneticilerinin de katıldığı eylemde, tazminat hakları verilene kadar mağazadan çıkmayacaklarını belirten işçiler ile özel güvenlik ve çağrı üzerine markete gelen polis arasında arbede yaşandı.

Polisin iş yerinden çıkmaları yönünde uyardığı işçiler, Migros yönetiminin verilen sözü tutmadığını iddia ederek eyleme devam edeceklerini belirtti.

Bunun üzerine gözaltına alınan işçiler karga tulumba mağazadan çıkarıldı. Bazı işçilerin polis tarafından darp edildiği eylemde 14 işçi gözaltına alındı.

TAZMİNATSIZ BİN 500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Tüm mağazalarını Migros’a devreden Uyum Makro Marketlerinin, bin 500 civarında çalışanı işten çıkardığı, tazminatlarını ve yıllık izin ücretlerini de ödemediği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 21:36
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  3. migros tazminat sözünü tutmadı
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