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Ekonomi Migros’un özgün markalı ürünlerine uluslararası ödül
Ekonomi

Migros’un özgün markalı ürünlerine uluslararası ödül

Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen “Uluslararası Özgün Markalar” yarışmasında üç ürünüyle Mükemmellik Ödülü kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:59:00 -
Migros’un özgün markalı ürünlerine uluslararası ödül

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros’ta Direktörü Sena Erol Özdemir, “Türkiye’de özgün markalı ürünlerde sürekli bir gelişim gözlemleniyor. Biz de Migros olarak bugüne kadar Sadece Migros’ta çatısı altında topladığımız özgün markalı ürünlerimizi stratejik odağımıza alarak önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirmeyi hedefledik” dedi.  Özdemir şöyle devam etti: “Gıda dışında tüketicilerimizin farklı ihtiyaçları için züccaciyeden kırtasiyeye, bahçe ürünlerinden pet ürünlerine özelleşmiş markalarımız var. Bu ürünlerimizin sunduğu fiyat ve kaliteyi müşterilerimiz çok iyi biliyor. PLMA’dan aldığımız bu Mükemmellik Ödülleri, tüketicilerimizin ürünlerimize duyduğu güven ve beğeninin ne kadar yerinde olduğunun uluslararası alanda da doğrulanmış bir sonucu.”

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