Migros’un kredi notu en yükseğe taşındı

Migros 2021 yılının ilk 6 ayında online yatırımlarının yanı sıra, 140 yeni mağaza açtı ve coğrafi yaygınlığını artırarak yatırımlarını sürdürdü. Ayrıca tüm operasyonlarında ayrıştırıcı biçimde dijital dönüşümü gerçekleştirerek verimliliğe önemli bir kaynak oluşturdu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin ‘AA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan ‘AAA(tur)’a yükseltti. Fitch Ratings, raporunda Migros’un borçluluğunun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade etti.