Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu.

Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Mutfakların olmazsa olmazı sıvıyağlarda ne kadarlık bir indirim yapıldığı ise merak konusu. Peki, Migros’ta ayçiçek yağ ne kadar? 2 lt ayçiçek yağı ne kadar?

Migros ayçiçek fiyatları:

KDV indirimi 14 Şubat Pazartesi günü etiketlere yansımaya başladı. Zincir marketler arasında yer alan Migos’ta yağ fiyatlarının ne kadar düştüğü ise merak konusu. Migros’un online alışveriş sitesinde ayçiçek yağının bazı markalarında bu haftaya özel indirimler yapıldı. Ancak bu indirimler KDV indirimiyle ilgili değil, her hafta seçilen aktüel indirimlerle ilgili.

2 litre Yudum ayçiçek yağı 64.43 TL'den 52.48 TL'ye indirildi

1 litre Yudum ayçiçek yağı 36.31 TL'den 30.31 TL'ye indi

4 litre Orkide ayçiçek yağı : 101.88 TL

4 litre Komili ayçiçek yağı : 102.77 TL

Migros'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 20 binin üzerinde ürünün fiyatının bu doğrultuda indirdiği belirtildi. Açıklamada, KDV indirimine ek, aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyayla hizmet vermeye devam edileceği bildirildi.