Migrenle baş etmenin pratik yolları! İşte, sebze ve meyvelerle migren ataklarını önleme yöntemi

Migren atakları kişilerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen şiddetli baş ağrısına verilen isimdir. Migren ataklarınızı en aza indirmek için sebze ve meyvelerin şifalarından yararlanabilirsiniz. İşte, migrenle baş etmenin pratik yolları!

Migren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Bu sorundan kurtulmak içinse sebze ve meyvelerin şifalı özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

İşte, migrenle baş etmenin pratik yolları!

Avokado

Avokado içerdiği vitamin ve minareller nedeniyle sağlık için son derece faydalıdır. İçerdiği vitamin ve minarelle sayesinde avokado baş ağrısı sorunundan kurtulmak için son derece faydalıdır. Düzenli olarak avokado tüketerek migren ataklarının şiddetini azaltabilirsiniz.

İncir

Her gün birkaç adet taze ya da kuru incir tüketerek migren ataklarının sıklığını azaltabilirsiniz.

Limonlu su

Migren atakları başladığında çoğu ilaç bile bu duruma fayda etmez. Bir su bardağı suyun içerisine yarım limon sıkın. Karışıma 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Migren atağınız başladığınızda karışımdan yudumlayarak ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Tarçın macunu

Bir yemek kaşığı toz tarçını bir miktar su ile macun kıvamına getirin. Migren atağınız başladığınızda bu macunu alnınıza sürün. Yaklaşık yarım saat sonra ağrınızın hafiflediğini fark edeceksiniz.