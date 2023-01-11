Migreni olanlar dikkat! Perşembe gününe kadar sürecek

Migren hastaları genellikle lodos ve fırtınalardan olumsuz etkileniyor. Havanın kirliliği ve sert oluşu baş ağrılarını tetikliyor. Bu sebeple birkaç gündür baş ağrısı çekenler için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından, "İstanbul'da güneyli rüzgarlar yarın (11 Ocak) da devam edecek. Migreni olanlar dikkatli olmalı. Perşembe gününden itibaren ara veriyor. Yeni haftada yine güneyli rüzgarlar görülecek” dedi.

Sık sık Türkiye'nin zor bir kış geçireceğini ifade eden Ökten bir diğer paylaşımında, "Sibirya, 2002'nin rekorunu kırarak -62 dereceye indi. Muazzam bir soğuk birikimi var ve stratosfer de darbe almaya devam ediyor. Yeni rekorlar yolda" ifadelerini kullandı.

İstanbul

Lodos niye baş ağrısı yapar?

Lodos, üzerinde taşıdığı çeşitli toz ve mineraller nedeniyle baş ağrısı ve migrene neden olabilir. Basınç değişimlerinin de etkileri vardır. Bu durum insanı hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkilemektedir. Genel olarak kişilerde yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, vücutta ağrılar, çalışma isteğinin azalması gibi şikayetlere yol açmaktadır.

Uzmanlar migren hastalarının mümkün oldukça lodoslu havada dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor. Hatta pencere ve balkon kapılarının bile açılmaması öneriliyor. Ağrı hissedildiği zaman ilaç içilmesinin atağın şiddetini düşüreceği de vurgulanıyor.