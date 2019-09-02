Migren tedavisi var mı? Migren tedavisi bitkisel çözüm

Migren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Hem migren hastaları hem de yakınları ataklar sırasında zor zamanlar geçirir. İşte, bu anlarda en çok "Migren tedavisi var mı?" sorusunun yanıtı merak edilir. Peki, migren tedavisi bitkisel çözüm var mı?

Etkisi azalıyor

Migreni olmayan, migreni olanın halinden pek fazla anlamaz. Son derece şiddetli bir baş ağrısının yanına, mide bulantısı ve kusma hissi de eşlik eder. Kiminin atağı bir gün kiminin ise dört gün sürer. Bu ataklardan kurtulmak için ise kullanılan ağrı kesiciler çoğu zaman yetersiz kalır. Zaman içinde ise söz konusu ilaçlara bünye alıştığı için etki süresi azalır.

Regl döneminde şiddetleniyor

Migren atakları gelmeden önce bazı sinyaller verir. Özellikle regl döneminde migren sancısı şiddetlenen kişilerde belirtiler erkenden gözlenebiliyor. İşte, geliyorum diyen migren ataklarının daha hafif geçmesini istiyorsanız; size şahane bir önerimiz var.

Biberiye çayı önemli

Uzmanlar migren hastalarının her gün bir fincan biberiye çayı içmesini tavsiye ediyor. Ölçülü ve düzenli kullanılan biberiye çayı atakların gecikmesini ve şiddetinin azalmasını sağlıyor. Peki, ama biberiye migren tedavisinde neden bu kadar kıymetli?

Ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği bulunan biberiye çayı içerdiği bileşenler sayesinde migren ataklarını engellemeye yardımcıdır.

Biberiye içeri sayesinde konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar biberiyenin beyin fonksiyonlarının yaşlanmasını engellediğini kanıtlamıştır. Biberiyenin Alzheimer'e karşı kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili ise çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca biberiye birçok kanser türüne karşı da koruyucu özellik taşıyor.

Papatya çayı da önemli!

Migren ataklarını önleme konusunda bir diğer etkili çay ise papatyadır.

Birçok kanser türüne karşı koruyuculuğu bulanan papatya, stres ve uykusuzluk sorunlarında da gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Migren tedavisi bitkisel çözüm

Malzemeler:

1,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı papatya çiçeği

2 yemek kaşığı biberiye

Su demliğe alınır ve kaynaması beklenir. Kaynayan suyun içerisine biberiye ve papatya eklenir. Çayın iki dakika kaynaması beklenir ve ocağın altı kapatılır. 5 dakika kapağı kapalı bekletilen çay, süzüldükten sonra afiyetle içilir. Arzu ederseniz çayınıza bal ve limon ilave edebilirsiniz.