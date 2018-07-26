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Migren tedavisi nasıl yapılır?

Migren, genellikle tekrarlayan şiddetli baş ağrılarına yol açan bir hastalık türüdür. Özellikle kadınlarda çok sık rastlanan bu hastalık, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi çekilmez baş ağrılarına da neden olmaktadır.

26 Temmuz 2018 Perşembe 01:53
Migren tedavisi nasıl yapılır?

AKUT TEDAVİ YÖNTEMİ:

Uygulanacak tedavi hastanın migren ataklarının sıklığına göre planlanır. Daha önce uygulanan tedaviye bakılarak buna uygun bir tedavi yöntemi geliştirilir. Bu tedavi başlamış olan baş ağrısının artmasını ve mevcut ağrıyı durdurmak için uygulanan tedavi yöntemidir. Bu tedavi kişiye özel olmalıdır ve fazla kullanılan ağrı kesici tüketimi önlenmelidir.

ÖNLEYİCİ TEDAVİ YÖNTEMİ:

Önleyici tedavi yönteminde ise baş ağrısı olup olmamasına dikkat edilmeksizin ağrının şiddetini azaltmak ve migren atağı sürelerini kısaltmak amaçlanır. Bunlar migren atağı öncesinde uygulanır.

Önleyici tedavi yöntemlerinde uzun ve kısa süreli iki farklı tedavi yoluna başvurulur. Kısa süreli tedavi yönteminde atakların süresi minumuma indirilir, ağrı azaltılır. Baş ağrısı başlamadan tedavi uygulanmaya başlanır.

Uzun süreli tedavi yönteminde ise hergün uygulanan belli miktarda dozlar halinde ilaçlarla baş ağrısı kontrol altıına alınarak kalıcı bir çözüm sağlanmaya çalışılır. Ufak dozlarla başlayan tedavi gittikçe arttırılır. Ortalama üç hafta sürer tedavi. Uzun süreli tedaviler hamilelikte uygulanmamalıdır.

Uygulanan bu tedavi yöntemlerinde amaç migren hastalarının kaliteli yaşam sürelerini uzatmaktadır. Şiddetli baş ağrılarının etkilerini azaltarak, sıklığını kontrol etmek migren hastalarının hayatlarında büyük önem taşır. Bundan ziyade uygulanan düzenli yaşam şekliyle beraber migrenin etkilerinden en az şekilde etkilenilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 01:53
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