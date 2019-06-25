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Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Nöroloji Uzmanı Dr.

25 Haziran 2019 Salı 12:52
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, günlük hayatı olumsuz etkiyen, baş ağrısının ötesinde bir durum olan migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, günümüzde birçok kişi de görünen migren hastalığı hakkında bilgi verdi. Migrenin baş ağrısının ötesinde bir durum olduğunu belirten Demir, “Baş ağrısı ve eşlik eden belirtiler, migrenli kişinin yaşantısını, her zaman ki gibi sürdürmesini engeller ve belirgin bir iş görmezliğe yol açmaktadır. Yapılan araştırmalara göre dünyada her gün ortalama 300 milyon kişinin yaşadığı migrenin, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmekle kalmayıp ciddi maddi yük de getirmektedir” dedi.



"Kadınlarda daha sık görülüyor"


Migreni tetikleyen faktörlerden bahseden Demir, "Migren kadınlarda daha sık görülüyor. Çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipi olan migren 4 saatten 72 saate kadar uzun aralıklarla değişebilir. Migreni tetikleyen faktörler çeşitlidir. Yiyecekler, içecekler, bunlarda bulunan katkı maddeleri, duyusal ve duygusal durumlar, parlak ışıklar, kokular, depresyon, aşırı stres ve heyecan gibi durumlar migreni tetikliyor” diye konuştu.



"Bu şikayetleriniz varsa migren hastası olabilirsiniz"


Orta şiddette ya da şiddetli ağrı, bulantının ve kusmanın eşlik etmesi, ışığa ve sese duyarlılık ,zonklayıcı nabız gibi artan ağrılar,migrenin belirtisi olduğunu ifade eden Demir, "Günümüzde devam eden araştırmalar sayesinde, migren hakkında daha fazla şey biliniyor ve migreni önlemek ve tedavi etmek adına daha fazla seçenek çıkıyor.Bu tedavi yönteminde kişinin bir uzman doktora görünüp kendine göre bir tedavi uygulanmasıyla olmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:52
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