Migren nedir? Migren belirtileri nelerdir?
Sık sık başınızın ağrıyor olması migren hastası olduğunuzun bir kanıtı değildir. Peki, migren teşhisi konulması için nasıl belirtilerin olması gerekiyor? İşte, “Migren belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabı…01 Ekim 2019 Salı 19:31
Sık sık başınızın ağrıyor olması migren hastası olduğunuzun bir kanıtı değildir. Peki, migren teşhisi konulması için nasıl belirtilerin olması gerekiyor? İşte, “Migren belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabı…
Belli bir periyotla ortaya çıkan saatler hatta günlerce süren ağrıların ismine migren denir. Peki, migrenin belirtileri nelerdir?
Migren belirtileri nelerdir?
Zonklayan ve başın bir kısmını etkileyen yoğun ağrı
Işığa karşı hassasiyet
Gürültüye tahammül edememe
Kokuya duyarlılık
Mide bulantısı
Kusma
İştah kaybı
Soluk ten
Aşırı terleme ya da üşüme
Baş dönmesi
Bulanık görme
İshal
Migrenin tedavisi mümkün mü?
Migrenin bilenen 8 türü vardır. Uzmanlar ilaç tedavileriyle migren ataklarını en aza indirilebilmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak birçok uzman migrenin net bir tedavisinin bulunmadığını belirtiyor.
Migrenin bitkisel tedavisi mümkün mü?
Her gece bir fincan papatya çayı içmek atakların meydana gelmesini en aza indirecektir. Ataklar başladığında biberiye yağı ile başınıza masaj yaparak atağın şiddetini azaltabilir.
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