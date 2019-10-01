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Migren nedir? Migren belirtileri nelerdir?

Sık sık başınızın ağrıyor olması migren hastası olduğunuzun bir kanıtı değildir. Peki, migren teşhisi konulması için nasıl belirtilerin olması gerekiyor? İşte, “Migren belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabı…

01 Ekim 2019 Salı 19:31
Migren nedir? Migren belirtileri nelerdir?

Sık sık başınızın ağrıyor olması migren hastası olduğunuzun bir kanıtı değildir. Peki, migren teşhisi konulması için nasıl belirtilerin olması gerekiyor? İşte, “Migren belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabı…

Belli bir periyotla ortaya çıkan saatler hatta günlerce süren ağrıların ismine migren denir. Peki, migrenin belirtileri nelerdir?

Migren belirtileri nelerdir?

Zonklayan ve başın bir kısmını etkileyen yoğun ağrı

Işığa karşı hassasiyet

Gürültüye tahammül edememe

Kokuya duyarlılık

Mide bulantısı

Kusma

İştah kaybı

Soluk ten

Aşırı terleme ya da üşüme

Baş dönmesi

Bulanık görme

İshal

Migrenin tedavisi mümkün mü?

Migrenin bilenen 8 türü vardır. Uzmanlar ilaç tedavileriyle migren ataklarını en aza indirilebilmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak birçok uzman migrenin net bir tedavisinin bulunmadığını belirtiyor.

Migrenin bitkisel tedavisi mümkün mü?

Her gece bir fincan papatya çayı içmek atakların meydana gelmesini en aza indirecektir. Ataklar başladığında biberiye yağı ile başınıza masaj yaparak atağın şiddetini azaltabilir.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 19:31
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