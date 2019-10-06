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Migren için bitkisel çözüm! Migren tedavisi için kür

Migren, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şiddetli baş ağrısı durumudur. Peki, migren ataklarından kurtulmak mümkün mü? İşte, migren için bitkisel çözüm!

06 Ekim 2019 Pazar 22:48
Migren için bitkisel çözüm! Migren tedavisi için kür

Migren, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şiddetli baş ağrısı durumudur. Peki, migren ataklarından kurtulmak mümkün mü? İşte, migren için bitkisel çözüm!

Migren atakları son derece can sıkıcı olabilir. Migren atakları kiminde en az 4 saat sürer kiminde ise üç-dört gün… Şiddetli baş ağrısına mide bulantısı ve kusma sorunu da eklenince hastaların çektiği sıkıntı ciddi anlamda can sıkıcı olabilir. Peki, migrenden bitkisel yollarla kurtulmak mümkün mü?

Migren için bitkisel çözüm! Migren tedavisi için kür

2014 yılında yapılan bir bilimsel çalışma zencefilin migren hastaları için en etkili tedavi yöntemi olduğunu kanıtlamıştır. Migren hastaları düzenli olarak her gün bir fincan zencefil çayı tüketerek atakların sıklığını ve ağrının şiddetini azaltabilir. Bilindiği gibi zencefil mide bulantısını da hafifletir. Özellikle gebelik döneminde yaşanan mide bulantıları için de uzmanlar zencefil çayını önerir.

Zencefil kürü nasıl uygulanır?

Toz ya da taze zencefili yemeklerde, salatalarda kullanmanız mümkün. Ancak ağrı kesici ve sakinleştirici özelliğe sahip olan zencefilin faydalarından en üst seviyede yararlanabilmek için çay olarak tüketmeniz gerekiyor. Her gün bir fincan zencefil çayı migren ataklarına veda etmenize yardımcı olur. Ayrıca zencefil yağı ile alnınıza hafif ağrınız olduğunda masaj yapabilirsiniz.

Zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan kaynar suyun içerisine bir parça taze zencefil soyup, atın. Arzu ederseniz suyun içerisine bir adet çubuk tarçın ve birkaç damla limon ekleyebilirsiniz. Çayınız 6-7 dakika demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 22:48
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