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Migren ataklarından ve kramplardan kurtulamıyor musunuz? İşte, sebebi!

Magnezyum yeterli alınmadığında kramplardan migren ataklarına birçok sağlık sorununa sebep olur. Peki, günlük magnezyum ihtiyacımız ne kadardır? İşte, magnezyum yönünden zengin gıdalar…

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
Migren ataklarından ve kramplardan kurtulamıyor musunuz? İşte, sebebi!

Magnezyum insan bedeninin en çok ihtiyaç duyduğu dördüncü minareldir. Özellikle beyin sağlığı için son derece kıymetli olan magnezyum yeteri kadar alınmadığında birtakım sağlık sorunlarına yol açar.

Sağlık için magnezyuma neden ihtiyaç duyarız?

Magnezyum bedenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardımcı faktörlerdendir.

Bu yararlı minarel protein oluşumuna destek olur.

DNA ile RNA'nın oluşmasına ve onarılmasına yardımcı olur.

Magnezyum kaslar için önemlidir.

Yapılan bilimsel çalışmalar depresyon ile magnezyum eksikliği arasında bir bağ olduğunu ortaya koymuştur.

Günlük beslenmelerinde yeteri kadar magnezyum alan kişilerin tip 2 diyabete yakalanma risklerinin bir hayli azaldığı biliniyor.

Vücutta magnezyum seviyesi normal ölçülerde ise pek fazla tansiyon sorunu yaşanmaz.

Sık sık migren atağı yaşıyorsanız; günlük magnezyum ihtiyacınızı doğru karşılayıp karşılamadığınızı gözden geçirmenizde fayda var. Yeterli miktarda magnezyum alınmadığında daha sık migren atağı yaşanır.

Günlük magnezyum ihtiyacı ne kadardır?

  • İlk 6 ay: 30 mg
  • 7-12 ay: 75 mg
  • 1-3 yaş: 80 mg
  • 4-8 yaş: 130 mg
  • 9-14 yaş: 240 mg
  • 14-18 yaş kadın: 360 mg
  • 14-18 yaş erkek: 410 mg
  • 19-30 yaş kadın: 310 mg
  • 19-30 yaş erkek: 400 mg
  • 31+ kadın: 320 mg
  • 31+ erkek: 420 mg
  • 51+ kadın: 320 mg
  • 51+ erkek: 420 mg

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Kas ağrıları ve kramplar

Magnezyum eksikliği osteoporoz riskini arttırır

Yorgunluk

Yüksek tansiyon

Kalp çarpıntısı

Kabızlık

Sık sık migren atağı yaşanması

Şiddetli regl sancısı

El ve ayakların uyuşması

Magnezyum yönünden zengin gıdalar hangileridir?

  • Siyah çikolata
  • Avokado
  • Fındık
  • Badem
  • Kaju
  • Baklagiller
  • Kabak çekirdeği
  • Chia tohumu
  • Keten tohumu
  • Yulaf
  • Arpa
  • Karabuğday
  • Kinoa
  • Somon
  • Uskumru
  • Muz
  • Lahana
  • Ispanak

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:06
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