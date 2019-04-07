Migren atağını hafifleten şahane çay!

Migreni olmayan migren ağrısını anlayamaz… Önce gözlerinize şiş sokulur, sonra başınızın bir bölümü uyuşur. Bazı kişilerde ise bu şiddetli ağrıya bulantı ve kusma eşlik eder. Migreni olmayanlar için şöylece bir özetlemeye çalıştım ancak bu ağrı gerçekten yaşanılmadan anlaşılabilecek bir durum değil. Başınızı dik tutmak en zor işlerden biridir. Evet, bu hastalığın tam bir tedavisi yok. Ataklar sırasında kullanacağınız birkaç ilaç mevcut ancak bünye bunlara alıştıktan sonra artık yeni yollar aramak zorundasınız. Karanlık bir odada uyumak iyi gelir derler; ancak migren atağı çok şiddetli ise karanlık işe bile yaramaz. Çünkü uyku sırasında bile başınız ağrır ve kaliteli bir uyku çekmenizin imkanı yoktur.

İnsanın güçten düşürür

İlaçların bile etkisini zor gösterdiği bu ataklar gerçekten insanı güçten düşürür. Bu tip bir atağı ayda iki kez (ataklar kiminde 2 gün kiminde 4 gün sürer) yaşamanız durumunda halinizi bir düşünün. Kadınlarda bu ataklar regl döneminde de yaşanır. Migreni olanlar için regl dönemi çifte ağrı ve bitkinlikle geçer. Peki, bu atakları azaltmak mümkün mü? İlaçların bile çoğu zaman işe yaramadığı migreni birkaç bitki tedavi eder mi?

Atak sıklığını hafifleten papatya çayı

Papatya sakinleştirici özelliği olan bir çaydır. Uyku öncesi tüketilen papatya uyuma güçlüğü çekenlerin en sık tükettiği bitki çaylarındandır. Ağrı kesici özelliği olan papatyayı her gün bir fincan içmek migren tedavisi için son derece kıymetlidir.

Her akşam bir tutam papatya, birkaç damla limon ve bir adet çubuk tarçını fincanda sıcak suyla buluşturun. Bu karışımı düzenli tüketmeniz halinde ataklarınız bir hayli seyrekleşecektir.

Zencefil çayı şifası

Ataklar sırasında bir şeyler yemek, içmek size acı veriyor olabilir. İlaçların fayda etmemesi ya da ağrıyı bir iki saat azaltması sizi rahatlatmaya bilir. O zaman ise zencefil çayı içmenizi tavsiye ederim. Taze zencefil, limon ve çubuk tarçınla hazırlayacağınız çay ağrı kesici özelliğinde olacaktır. Aynı zamanda zencefil çayı mide bulantılarınızı da azaltacaktır.