Baş ağrısı koronavirüs mü? | Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. Vefat sayıları ne yazık ki 14 bini aştı. Mevsimle birlikte artan vaka sayıları vatandaşları bir hayli kaygılandırıyor. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları en küçük değişikliklerinin dahi koronavirüs olup olmadığını araştırıyor. Peki, baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

Migren atağı mı koronavirüs mü? | Koronavirüs baş ağırı nasıl anlaşılır?

Koronavirüsün en belirgin belirtilerinin ateş, kuru öksürük olduğu biliniyor. Ayrıca tat ve koku kaybının da pek çok hastada görüldüğü biliniyor. Pek çok kişi ise kas ve bel ağırlarından şikayet ediyor. Koronavirüs hastalarının bir çoğunda baş ağrısı da gözleniyor.

Migren hastalarının kaygısı ise koronadan dolayı mı atak geçirdikleri için mi baş ağrısı yaşadıkları oluyor. Uzmanlar koronavirüsün ciddi baş ağrılarına yol açtığını belirtiyor. Migren atağı yaşayan kişilerin bu ağrıyı ayırt etmesinin güç olduğu belirtiliyor. Normalde şiddetli ağrı yaşamayanlar içinse çok net bir belirti olduğu söyleniyor. Migren hastalarının baş ağırısın yanı sıra diğer semptomları da taşımaları halinde koronavirüs şüphesi yaşamalarının doğru olduğunu ifade ediliyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı