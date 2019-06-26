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Migren Ağrısından 3 Dakikada Kurtulun

Migren ağrınız başladığında ilk yaptığınız şeyin ilacınıza sarılmak olduğunu düşünüyorsunuz. Haksız değilsiniz. En etkili olduğunu düşündüğünüz yola başvurmak oldukça akıllıca bir seçimdir.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
Migren Ağrısından 3 Dakikada Kurtulun

Zamanla kullandığınız migren ilacının dozunun yetersiz kaldığını ve sürekli daha fazla almaya başladığınızı fark etmişsinizdir. Ağrının dayanılmaz olduğunu ve hayatınızı ne kadar zorlaştırdığını biliyoruz.

Bu sebeple size hem doğal hem de bilinen en etkili yolu bu içeriğimizde anlatıyoruz.

Bu tarif sayesinde baş ağrınız geçecek, bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve vücudunuzdaki mutluluk hormonlu salgılanması artacaktır. Ayrıca vücudunuzun pH dengesi de sağlanacaktır.Eğer tansiyon hastasıysanız, bu yöntemi denemeden doktorunuza danışınız.

Malzemeler

  • Himalaya tuzu
  • 2 limon

Hazırlanışı

Limonların suyunu sıkın ve 2 yemek kaşığı himalaya tuzu ekleyin. Ardından limonların kabuklarını da öğütün ve içine ekleyin.

Üzerine bir bardak su katın ve karışımı için. 3 dakika içinde ağrınız geçecektir.

 

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
  1. Ağrı
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  4. 2 limon

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