Midtjylland - FC Copenhagen maçı ne zaman saat kaçta?

Danimarka Süper Lig’inde nefes kesen bir karşılaşma için heyecan dorukta. Midtjylland - FC Copenhagen maçı 16 Eylül 2018 Pazar günü oynanacak. Midtjylland - FC Copenhagen karşılaşmasının saati 19:00. Midtjylland son haftadaki Horsens müsabasında 1-0 kazandı. FC Copenhagen ise FC Nordsjaelland karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Danimarka Süperlig heyecanı dorukta. Zira pazar günü büyük bir mücadele var. Midtjylland, 16 Eylül 2018 Pazar günü FC Copenhagen takımıyla karşı karşıya gelecek .Midtjylland - FC Copenhagen maçının başlama saati 19:00. 15 puanlı Midtjylland 2. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 19 puana sahip ve 1. sırada. Midtjylland son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FC Copenhagen, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi. Midtjylland son haftadaki Horsens müsabasında 1-0 kazandı. FC Copenhagen, FC Nordsjaelland karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı. Midtjylland, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 1 gol yedi. FC Copenhagen, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Copenhagen 7 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.