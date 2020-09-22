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Aktüel Midilli'deki Moria kampında tekrar yangın çıktı
Aktüel

Midilli'deki Moria kampında tekrar yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:26:26 -
Midilli'deki Moria kampında tekrar yangın çıktı

MİDİLLİ (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Moria sığınmacı kampında küçük çaplı yangın çıktı.

Öğle saatlerinde Moria sığınmacı kampından yükselen dumanları gören Ada sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürenin müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

Yunanistan'da sürekli kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Yangından sonra Ada'ya dağılan sığınmacıların büyük bir bölümü Karatepe'deki geçici kampa yerleştirilmişti.

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