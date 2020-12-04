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Aktüel Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Aktüel

Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:55:43 -
Midibüs sürücüsü aracında rahatsızlanan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüste rahatsızlanan epilepsi (sara) hastası kadın, güzergahını değiştiren sürücü tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve Yenişehir Semti'nde seyir halinde olan özel halk midibüsündeki koltukta oturan epilepsi hastası kadın H.G. aniden baygınlık geçirip koridora düştü.

Bu sırada midibüste bulunan bir hemşire kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu fark eden sürücü güzergahını değiştirerek kadını, diğer yolcuların da içinde olduğu midibüsle Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Midibüse çağrılan sağlık ekiplerince araçtan indirilip sedyeye alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ile araçtaki hemşirenin rahatsızlanan kadına destek olmaya çalışması yolcuların da beğenisini topladı.

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