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Ekonomi Midibüs ihracatında liderliğini sürdürüyor
Ekonomi

Midibüs ihracatında liderliğini sürdürüyor

Türkiye’nin önde gelen ticari araç şirketlerinden Anadolu Isuzu, 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da midibüs segmenti ihracatında şampiyonluk koltuğuna oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:13:00 -
Midibüs ihracatında liderliğini sürdürüyor

Türkiye’nin önde gelen ticari araç şirketlerinden Anadolu Isuzu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, 2019 yılında en çok ihracat yapan ilk 1000 sanayi kuruluşu listesinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 38,4 artışla genel sıralamadaki yükselişine devam ederek 120’inci sırada yer aldı. Anadolu Isuzu’nun 2019 yılında 134 milyon dolar karşılığı gerçekleştirdiği 1.433 araçlık toplam ihracatının, 853 adedini midibüs segmentindeki araç satışları oluşturdu. Şirket bu sayede 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da midibüs segmenti ihracatında şampiyonluk koltuğuna oturdu. 16 yıldır Türkiye midibüs ihracatındaki liderlik pozisyonunu koruyan Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirdiği araçları ile özellikle Avrupa belediyeleri tarafından büyük ilgi görüyor. Midibüslerinin çoğunluğu AB ülkesi olan 40’tan fazla ülkeye gönderen Anadolu Isuzu, 2023’te bu rakamı 60’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Pandemiye rağmen yurtiçi ve yurtdışından sipariş almaya devam eden Anadolu Isuzu, Avrupa ülkelerine bugüne kadar yaklaşık 8000 adetlik araç teslimatı gerçekleştirdi.

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