Mideyi vuranlar!

Gastrit, alınan ilaçlar, kimyasal katkı maddeleri, alkol, radyasyon, sigara, üzüntü, stres gibi sebeplerle oluşur. Mikrobik sebeplere bağlı gastrit de olur.

Aspirin ve benzeri antiromatizmal ilaçlar, mide ve onikiparmak barsağıında tahrişe ve yaralara sebep olabilir. Yani ülser oluşur. Aspirin, naproksen, diklofenak, ibuprofen, indomethacin gibi ilaçlar gastrit yapar. Hatta kanamalara da yol açabilirler. Mide kanamasıyla hastaneye başvuran hastaların çoğu böyle yanlış ilaç kullanımından zarar görmüş kimseler oluyor.

Onun için anti-romatizmal ilaçları ve ağrı kesicileri kullanırken dikkatli olmak gerekir.

“Helicobakter pylori” mikrobu, alkol, sigara, kötü beslenme, radyasyon gastriti tetikler ama, asabi, gergin karakterlerde gastrit olması çok tabiidir. Ve bir de tırnağını kemirenlerde.. Zaten tırnak kemirme hadisesi de asabîlik, gerginlik emaresidir.

Mide bölgesinde ağrı, şişkinlik, gaz, açlık hissi ve sık yeme isteği, gece aç karnına uyandıran ve bir şeyler yenince veya antiasit denen çiğneme haplarıyla geçen ağrı gibi şikâyetler oluşur.

Hiçbir zaman gereksiz yere ağrı kesici veya ateş düşürücü olarak antiromatizmal ilaçlar kullanılmamalı, parasetamol cinsi ağrı kesiciler tercih edilmelidir.

‘Midenüvaz’ ve limon sofradan eksik olmamalı

Midenin dostu demek “midenüvaz” yani maydanoz. Maydanoz ve limonun A ve C vitamininin kaynağı olduğunu, doğal kullanıldıkları için de bu vitaminleri olduğu gibi vücuda aktardığını belirtiyor. En önemlisi mideye rahatlık veriyor.

Ayrıca gıdalardaki enerjinin açığa çakması için gerekli vitaminler maydanoz ve limonda var.

Yemek sırasında maydanoz ve limonun da yenilmesi, vücutta enerji oluşmasına katkı yaparak, insanın zinde kalmasını sağlıyor.

Her fırsatta yenilmesi gereken maydanoz ve limon, vücudun örtü dokusunu, bağ dokusunu ve iç organları örten dokuları sağlam ve sağlıklı kılar.