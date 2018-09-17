0553 313 94 23

Mideyi vuranlar!

Gastrit bir mide iltihabıdır. Genellikle midesi ağrıyana ve endoskopi yapılan birçok hastaya “sorunun 'gastrit” denir. Fakat kesin gastrit teşhisi konulabilmesi için, biyopsi yapılması ve patolog tarafından iltihap bulması gerekir.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:16
Mideyi vuranlar!

Gastrit, alınan ilaçlar, kimyasal katkı maddeleri, alkol, radyasyon, sigara, üzüntü, stres gibi sebeplerle oluşur. Mikrobik sebeplere bağlı gastrit de olur.

Aspirin ve benzeri antiromatizmal ilaçlar, mide ve onikiparmak barsağıında tahrişe ve yaralara sebep olabilir. Yani ülser oluşur. Aspirin, naproksen, diklofenak, ibuprofen, indomethacin gibi ilaçlar gastrit yapar. Hatta kanamalara da yol açabilirler. Mide kanamasıyla hastaneye başvuran hastaların çoğu böyle yanlış ilaç kullanımından zarar görmüş kimseler oluyor.

Onun için anti-romatizmal ilaçları ve ağrı kesicileri kullanırken dikkatli olmak gerekir.

“Helicobakter pylori” mikrobu, alkol, sigara, kötü beslenme, radyasyon gastriti tetikler ama, asabi, gergin karakterlerde gastrit olması çok tabiidir. Ve bir de tırnağını kemirenlerde.. Zaten tırnak kemirme hadisesi de asabîlik, gerginlik emaresidir.

Mide bölgesinde ağrı, şişkinlik, gaz, açlık hissi ve sık yeme isteği, gece aç karnına uyandıran ve bir şeyler yenince veya antiasit denen çiğneme haplarıyla geçen ağrı gibi şikâyetler oluşur.

Hiçbir zaman gereksiz yere ağrı kesici veya ateş düşürücü olarak antiromatizmal ilaçlar kullanılmamalı, parasetamol cinsi ağrı kesiciler tercih edilmelidir.

‘Midenüvaz’ ve limon sofradan eksik olmamalı

Midenin dostu demek “midenüvaz” yani maydanoz. Maydanoz ve limonun A ve C vitamininin kaynağı olduğunu, doğal kullanıldıkları için de bu vitaminleri olduğu gibi vücuda aktardığını belirtiyor. En önemlisi mideye rahatlık veriyor.

Ayrıca gıdalardaki enerjinin açığa çakması için gerekli vitaminler maydanoz ve limonda var.

Yemek sırasında maydanoz ve limonun da yenilmesi, vücutta enerji oluşmasına katkı yaparak, insanın zinde kalmasını sağlıyor.

Her fırsatta yenilmesi gereken maydanoz ve limon, vücudun örtü dokusunu, bağ dokusunu ve iç organları örten dokuları sağlam ve sağlıklı kılar.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:16
  1. gastrit
  2. gastrite ne iyi gelir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnetlerini Pinhani şarkılarıyla kutladılar
    1. Sünnetlerini Pinhani şarkılarıyla..
    2. Meram'a bir büyük yatırım daha…
    3. Şırnak'ta facianın eşiğinden dönüldü!..
    4. Ümraniye’de 2018-2019 Eğitim Öğretim..
    5. Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
    6. Ebru Gündeş kızıyla beraber New..
    7. Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a..
    8. Flaş karar! Abdullah Gül ismini..
    9. Avlanma yasağının kalkmasıyla..
    10. Saç dökülmesi nedenleri nelerdir?
    11. Albino (Albinizm) hakkında bilmeniz..
    12. İyi Parti'den ittifak açıklaması!
    13. Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için..
    14. Ergen çocukların problemi nedir?
    15. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına şok!
    16. Çocuklarda davranım bozukluğu
    17. Mideyi vuranlar!
    18. Tacizci papaz bu sefer de Hindistan’dan
    19. Antep fıstığının inanılmaz faydaları
    20. Tavuk etli tart nasıl yapılır?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?