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Midesi hassas olanlar nasıl beslenmelidir?

Tükettiğimiz besinler yemek borusunun ardından direkt midemize geçer ve sindirilmeye devam eder.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:13
Midesi hassas olanlar nasıl beslenmelidir?

Mide hassasiyeti bulunan kişiler özellikle alkol ve sigara tüketiminden kaçınmalıdırlar. Çünkü alkol ve sigara mide hasarına sebep olabilecek özelliktedirler.
Kafein içeren kahve, çay, enerji içeceği ve asit içeriği yüksek olan kola, gazoz gibi ürünlerin tüketilmemesine özen gösterilmelidir.

Yağ içeriği yüksek olan besinlerden kaçınılmalıdır çünkü yağ diğer besinlere göre daha fazla midede kalır ve mideyi daha fazla yorar.

Büyük öğünler yerine, az az ve sık sık beslenmeyi tercih edin.

Yatmadan 3-4 saat önce yemeği sonlandırın bu sayede yattığınızda midenizde rahatsızlık hissetmekten kurtulursunuz.

Yemekle birlikte sıvı alımından kaçının. Sıvı ihtiyacınızı öğün aralarında giderin.

Besinleri iyice pişirin ve ağzınızda bolca çiğneyin bu sayede midenize daha az iş bırakmış olursunuz.

Çok sıcak veya çok soğuk besin tüketiminden kaçının.

Aşırı baharatlı yiyeceklerden uzak durun ve daha az baharatlı yiyecekleri tercih edin.

Bütün besinlerden yeterli miktarda alabileceğiniz yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayan bir diyet programı tercih edin.

Yemekten hemen sonra midenizi rahatsız hissetterek güçlü egzersiz programlarından sakının.

Günlük olarak yeterli posa alımına ve antioksidan içeriği yüksek olan besinleri tüketmeye dikkat edin. Yeteri kadar posa ve antioksidan alımını sağlamak için sebze ve meyve tüketimine özen gösterin.

Kuru baklagil tükettiğinizde midenize rahatsızlık veriyorsa kurubaklagillerin kabuğunu soyup tüketmeyi deneyebilirsiniz.

İdeal vücut ağırlığınıza ulaşın ve fazla kilolu olmaktan kaçının.

Kızartmalar ve kavurmalar gibi ağır yemekleri tüketmek yerine daha hafif yemekler tüketin bu sayede midenizin daha rahat çalışmasına olanak verirsiniz.

Mide rahatsızlıkların bir çoğununun önemli bir tetikleyicisi de strestir. Bu sebeple midenizi, vücudunuzu ve ruhunuzu olabildiğince korumak için stresten uzak durun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:13
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