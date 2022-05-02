Mide yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İbrahim Saraçoğlu’ndan mide yanmasına doğal çözümler

Mide yanması nedenleri nelerdir?

Mide yanması sık karşılaşılan problemlerdendir ve çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Mide yanmasının bazı yaygın nedenleri; gastrit (mide kanalının iltihaplanması), reflü, gıda alerjileri, huzursuz bağırsak sendromu, ülser, çölyak hastalığı ve Helikobakter pilori bakteriyal enfeksiyonudur. Midede yanma hissinin diğer nedenleri kullanılan ilaçların yan etkileri, duygusal stres, alkol kullanımı, sigara, obezite, aşırı antibiyotik kullanımı, zayıf beslenme ve klorlu su içmektir.

Mide yanmasına ne iyi gelir nasıl geçer?

Reflü beslenme şekillerine göre değişkenlik gösteren bir hastalıktır. Örneğin; beslenme şartlarına dikkat eden, sağlıklı besinler tüketen ve yemek yeme hızına dikkat eden bireyde reflü görünme oranı oldukça düşüktür.

Bütün bunlara rağmen reflü göründüğünde reflüye göre diyet tedavisi uygulamak gereklidir. Reflüsü olan hastalar mide yanmasını engellemek için acı, baharat, kızartma, soslu yiyecekler, cips, çikolata yememelidirler. Özellikle asitli içecekler, kola, fanta, alkol tarzında içecekler içmemelidirler. Turşu gibi içerisinde hem ekşi yani asit hem de acı içeren yiyecekler mide yanmasını yani reflüyü arttıran nedenlerdir.

Bu sebeplerle reflü olan bir hastanın kesinlikle diyet yapması gerekmektedir. Bunların dışında reflü hastaları akşam saatlerinde çok geç yemek yememelidirler yani tok yatıldığında midedeki içerik yemek borusuna kaçacağı için mutlaka mide yanmasını arttırır ayrıca hastalar yattıklarında eğer baş kısımları biraz daha yüksek olursa o zaman asidin yer çekiminden kaynaklanan doğrudan doğruya ağıza doğru gelmesi de engellenmiş olur.

Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan mide yanmasına doğal çözümler

Prof Dr. Saraçoğlu midedeki yanmayı geçirmek için süt içmeyi veya taze sıkılmış havuç suyu içmeyi tavsiye ediyor.

Havuç suyu mide yanmasının doğal ilacıdır. Midede oluşan tahribatı tedavi eder, A vitamini açısından zengin içeriği ile mide mukozasını onarır. Mide yanması için havuç suyu bulunmaz bir nimettir. Katı meyve sıkıcağında havuç sıkıp bir bardak havuç suyu için.

Şayet evde havuç veya katı meyve sıkıcağı yoksa, yalnızca 1-2 yudum soğuk süt içmek mide yanmasını 3-5 dk içinde kesecektir. Midedeki yanma bir süre sonra tekrar başladıysa 2 yudum daha süt için. Midenizde her yanma ile karşılaştığınızda iki yudum süt içerek mide yanması zaman aralıklarının giderek açıldığına ve bu konudaki şikayetinizin zamanla ortadan kalktığını görebilirsiniz. Süt bu konuda gerçekten harikulade bir içecektir ve sizi tedavi eder. Bu uygulama bir hafta veya on gün sürebilir. Hatta 2-3 gün içinde mide yanmasının tamamen geçtiğini bildirenler de vardır. Mide yanması daha çabuk geçsin düşüncesiyle kesinlikle iki yudumdan fazla süt içmeyin. İçeceğinizin süt soğuk veya oda sıcaklığında olmalıdır. Sıcak sütün mide yanmasına faydası soğuk sütten veya oda sıcaklığında beklemiş sütten çok daha azdır.

Ani başlayan mide ağrılarında uygulanacak olan yöntem zahter eğer zahteri bulamıyorsanız yaban kekiğidir. Özellikle Amanos Dağları'nda yetişen zahter, yaban kekiği çok etkilidir. Zahter ve yaban kekiği çayını içmek mide yanmasına karşı son derece etkilidir.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi midede yanma hissi yaşıyorsanız iyi bir kürdür. Doğasında asidik olmasına rağmen elma sirkesi midedeki asit seviyesini dengelemeye yardımcı olan alkalileştirme etkisine sahiptir. Bu da besinlerin sindirilmesini kolaylaştırır ve ağrılı probleme sıklıkla neden olan aşırı mide asidi oluşumunu engeller. Midedeki doğru pH’ın da yeniden düzenlenmesine yardım eder.