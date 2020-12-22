Mide yanmasına ne iyi gelir? | Mide yanması nedenleri nelerdir?

Mide yanması midede ve yemek borusunda hissedilen yanma durumudur. Yanma durumu, yemeğin ardından akşam olduğunda, uzandığınızda veya eğildiğinizde sizi daha da kötü bir hale sokabilir. Bu durum ağızda acı veya asidik tat hissettirebilir. Peki, Mide yanması nedenler nelerdir? Mide yanmasına ne iyi gelir? İşte detaylar…

Mide yanması nedenler nelerdir?

Mide yanmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Mide yanması şikayetine neden olan hastalık ve durumlar şu şekilde olabilir;

Gastroözofageal reflü; reflü mide asidinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan bir sorundur. Bu rahatsızlık sadece mide yanmasına neden olmaz; mide ekşimesi, göğüs bölgesinde yanma, yutkunma güçlüğü ve kuru öksürük gibi şikayetlere de yol açabilir.

Gastrit; gastrit midenin iç yüzeyinde yer alan dokunun iltihaplanmasıdır. Gastritte hasta aynı zamanda bulantı, yemek sonrası şişkinlik de hissedebilmektedir.

H. pylori enfeksiyonu; Helicobacter pylori (H. pylori) midenin asidik ortamında yaşayan bu bakterinin mideye yerleşmesi sonucunda mide yanması, bulantı, iştah ve kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıkarabilir.

İlaç kullanımı; Özellikle, steroid olmayan antienflamatuvar ilaç grubuna giren ağrı kesiciler mide yanmalarına yol açabilir.

Belirli gıdalara karşı hassasiyet; Çölyak hastalığı olanlar gluten içeren gıdalara karşı, laktoz intoleransı olanlar ise süt ürünlerine karşı reaksiyon göstermektedir.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanması için evde uygulanabilecek birçok doğal tedavi yöntemi mevcuttur. Bunlar şu şekilde olabilir;

Karbonatlı su karışımı; Karbonat mide asitlerini nötralize eder. Bazı mide yanması ataklarını hafifletebilir. Bunu yapmak için, bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içinde çözdükten sonra içebilirsiniz.

Zencefil; Zencefil yüzyıllarca birçok halk tarafından mide ekşimesi için tüketilmiştir. Zencefil sadece mide yanmasını değil bulantısını da durdurabilir. Zencefil çayı, çiğ ya da kurutulmuş zencefil kökünü kaynayan suda bekleterek hazır hale getirebilirsiniz.

Meyan kökü; Meyan kökü, mide yanması tedavisinde kullanılan başka bir halk ilacı olarak bilinmektedir. Yemek borusunun iç yüzeyindeki mukoza kaplamasının artmasına yardımcı olabilir. Bu da yemek borusunu mide asidinin neden olduğu zararlardan muhafaza eder.

Elma sirkesi; Elma sirkesi yine bazı insanlarda mide yanması ve ekşimesine iyi gelmektedir. Elma sirkesi su ile seyreltilerek yavaş yavaş tüketilmelidir.

Sakız; 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnemek mide yanmasını azaltır. Bunun nedeni, sakızın tükürük üretimini artırarak mide asidinin seyrelmesini sağlamasıdır.