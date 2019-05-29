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Mide ve bağırsaklarından çıkanlar şoke etti!

Denizli Çardak Havalimanı'nda, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mide ve bağırsaklarında, içinde toplam 377 gram metamfetamin bulunan 80 küçük poşet olduğu belirlenen İran uyruklu yolcu tutuklandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
Mide ve bağırsaklarından çıkanlar şoke etti!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, midesinde uyuşturucu taşıyacak İran uyruklu bir kişinin Denizli'ye hava yoluyla geleceğini belirledi. Önlem alan polis ekipleri, geçen 27 Mayıs Pazartesi Çardak Havalimanı'nda uçaktan inen İranlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgen filminde, mide ve bağırsaklarında poşetler içinde uyuşturucu madde bulunduğu tesit edildi. Doktorların, müdahalesiyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından, içlerinde toplam 377 gram metamfetamin 80 küçük poşet çıkartıldı. Hastane ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:03
  1. Denizli
  2. Mide ve bağırsaklarından çıkanlar şoke etti!
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Metamfetamin
  5. tutuklama

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