Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve lenf bezleri,karaciğer gibi organlara yayılabilen bir kanser çeşitidir. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak 20 bin kişi mide kanserine yakalandığı gözlemlenmiş.

Aşırı yağlı tüketme, alkol, sigara, bilinçsiz beslenme gibi kötü alışkanlıklar mide kanserine yol açabilir.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

- Halsizlik,

- Yemek sonrası hazımsızlık ve şişkinlik,

- Geçmeyen mide bulantısı,

- Nedeni belli olmayan kilo kaybı

- Mide yanması,

- Az yemek yemek,

- Sürekli kusma şikayeti,

- Yutma güçlüğü gibi belirtiler mide kanserini işaret eder.

Yasemin.com'dan alınmıştır.