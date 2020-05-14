Mide içi balon kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz?

Mide içi balon Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 kg/m2’den büyük olan kişilerin kilo vermesini sağlamak için doktor gözetiminde kullanılan bir yöntemdir. İşlem midenin içerisine yerleştirilen içi su dolu bir balonun kapladığı hacim ile aşırı yemeyi önlemek için yapılmaktadır. Hava doldurularak yerleştirilen balonlar 1980’lerde çok yaygın olarak kullanılmıştır. Hava ile şişirilen balonların yeterli doygunluk hissi oluşturmaması ve başka bazı komplikasyonlara neden olması yeni nesil, su ile şişirilen balonların üretilmesini gerekli kılmıştır.

Mide içi balon uygulaması kimlere uygulanır?

- 18-60 yaş arası Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 30 – 40 olup ciddi bir tıbbi probleme neden olan kişiler (hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, diabetes mellitus, uyku apne sendromu, eklem rahatsızlıkları)

- Obezite cerrahisi için bekleyen VKİ>40 olan hastalara anti obezite cerrahi tedavi öncesi Elektif obezite cerrahisi için yüksek risk taşıyan VKI>50 olan süper morbid obez hastalarda.

Mide içi balon uygulaması kimlere uygulanmaz?

- Midede ülser, ciddi yemek borusu tahrişi veya iltihabı (grade III-IV), büyük mide fıtığı, doğuştan gelen mide veya yemek borusu yapısal ve şekil bozukluğu, gebeliği, aspirin ve antikoagülan kullanımı bulunanlara takılamaz.