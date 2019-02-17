Mide Hastalıkları konferansı AKM’de düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Sağlık Konferansları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Konferansları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ‘Mide Hastalıkları’ üzerine gerçekleştirilecek konferans 19 Şubat Salı günü saat 14.00’da AKM’de düzenlenecektir. Programa SAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Altıntoprak, SAÜ Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu ve SAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Gastroentoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tarık Eminler konuşmacı olarak katılacaktır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19 Şubat Salı günü saat 14.00’da AKM’de düzenlenecek olan ‘Mide Hastalıkları’ konulu konferans etkinliğine tüm vatandaşların davetlidir” denildi.