Mide bulantısına iyi gelen besinler! Halsizlik ve mide bulantısı nedenleri

En az baş ağrısı kadar yaygın görülen bir rahatsızlık olan mide bulantısı ister çocuk ister yetişkin olsun herkesin hayatının bir döneminde belası olmuştur. Pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan mide bulantısının sonu kusmaya kadar gidebilir. Bu noktada bir parantez açalım ve sık sık yoğun bir şekilde mide bulantısı yaşayan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmaları gerektiğini hatırlatalım.

Elbette en ufak mide bulantısında hemen doktora koşmanıza gerek yok. Mide bulantısı en yaygın görülen rahatsızlıklar arasındadır ve sayısız nedeni vardır. Bu yüzden öncelikle evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemleri uygulayarak kısa sürede iyileşmeyi deneyin. Emin olun, bu sıkıntı kısa sürede çözülecektir. Gelin mide bulantısına iyi gelen besinlere ve uygulayabileceğiniz yöntemlere yakından bakalım.

Mide bulantısının farklı nedenleri arasında şunlar gösterilebilir:

Gıda zehirlenmesi.

Baharatlı ve yağlı yiyecekler.

Aşırı alkol alımı

Sıvı kaybı

Mide ve bağırsak enfeksiyonları

Kandaki kalsiyum yüksekliği.

Psikolojik rahatsızlıklar.

Aşırı mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen nane limon çayı içmek. Tuzlu kraker yemek. Yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durmak. Temiz havaya çıkmak, derin nefes almak.

Mide bulantısına iyi gelen besinler:

Su

Zencefil

Kraker ve tost gibi besinler

Et ve tavuk suyu

Muz

Elma püresi

Pirinç ve patates

Yüksek proteinli gıdalar

Bitki çayları

Su

Mide bulantısı ile birlikte gelen kusma ve ateşiniz varsa bol bol su içmek en doğru seçenek olacaktır. Kusma ve ishal gibi durumlarda sıvı kaybettiğiniz için su içerek bunu telafi etmelisiniz. Sıradan bir günde bile eğer yeterince su içmediyseniz baş ağrısı ve mide bulantısı kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle bir anda değil ama gün içinde düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin.

Zencefil

Asyalıların mucizevi bir mide ilacı olarak kabul ettiği zencefil, mide bulantısına karşı en etkili besinlerden bir tanesidir. Merkezi sinir sisteminiz ve midenizle etkileşime girerek mide bulantısının olumsuz etkilerini hızla ortadan kaldırır. Taze zencefilden ince bir dilim kesip ağzınıza alarak yavaşça emebilir ya da kurusundan çay yapabilirsiniz. Çok fazla tüketmemeye dikkat edin çünkü rahatsız edici sonuçları olabilir.

Kraker ve tost gibi besinler

Hamilelik kaynaklı mide bulantıları başta olmak üzere pek çok mide bulantısının ana nedeni açlıktır. Boş kalan mide asidi bulantıya neden olur. Zaten mideniz bulanıyorken bir de ağır yemekler yemek daha da rahatsız edebileceği için en iyisi tuzlu kraker ya da tost gibi hem kokusuz hem doyurucu hem de mide asidini emen besinler yemektir. Bu tür durumlara karşı çantanızda bir tuzlu kraker bulundurarak gerçek anlamda hayat kurtarabilirsiniz.

Et ve tavuk suyu

Et ve tavuk suyunun mide bulantısına iyi gelme durumu kişiye göre değişebilir çünkü bu sular aynı zamanda epey yağlı olduğu için bazı kişileri rahatsız edebilir. Soğuk algınlığı ve benzeri kaynaklı mide bulantılarında et ve tavuk suyundan yapılan çorbaların iyi geldiği biliyor. Ancak dediğimiz gibi ters bir etki de yaratabileceği için birkaç deneme yapmalı ve gerçekten size iyi gelip gelmediğini kendiniz deneyerek öğrenmelisiniz.

Muz

Küçük bir muz bile besleyicidir, doyurucudur, lezzetlidir, potasyum açısından zengindir, B6 vitaminine ve karbonhidrata sahiptir. Hasta olduğunuz ve midenizin bulandığı zamanlarda yemek yemek oldukça zor olduğu için muz gibi besleyici bir meyve ile kendinizi tazeleyebilirsiniz. Özellikle kronik mide bulantısı yaşayan kişilerde muzun hızlı bir olumlu etki yarattığı görülmüştür.

Elma püresi

Mide bulantısı ile birlikte kusma ve ishal de yaşıyorsanız elma püresi tam olarak aradığınız besin olabilir. Özellikle çocukların yaşadığı mide bulantısı ve ishalde önerilen elme püresi, sabahları süzme peynir ile birlikte yendiği zaman gün içinde yaşanan mide bulantılarını en aza indirir. Elma püresini ek şeker koymadan yalnızca meyvenin kendisi ile hazırlamaya dikkat edin.

Pirinç ve patates

Pirinç ve patates, nişasta oranı yüksek besinler oldukları için mide bulantı, kusma ve ishal durumlarına karşı en etkili yiyeceklerdir. Renksiz ve kokusuz oldukları için bulantıyı tetiklemezler. Yağ ve benzeri ağır soslar eklemeden hafif baharatlarla lezzetlendirerek yiyebilirsiniz. Eğer et ve tavuk suyunun size iyi geldiğini düşünüyorsanız pirinci ve patatesi lezzetlendirmek için de kullanabilirsiniz.

Yüksek proteinli gıdalar

Yüksek proteinli gıdalar mide bulantısına direkt olarak etki etmeseler bile günlük diyet programınızı yüksek proteinli gıdalalarla zenginleştirerek kronik mide bulantılarınızı azaltabilirsiniz. Özellikle hamilelik kaynaklı mide bulantısı yaşayan kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki karbonhidrat yerine yüksek proteinli gıdalar tüketen kişilerin mide bulantısı büyük oranda azalmıştır.

Bitki çayları

Mide bulantısı denilince herkesin aklına ilk gelen bitki çayı elbette nane - limon olacaktır. Bilimsel olarak neden olduğu kesin bir şekilde bilinmiyor ancak mide bulantısı sırasında nane ya da papatya çayı içmek gerçekten de mide bulantısını azaltıyor. Bu çaylara biraz limon sıkmak ve biraz da bal eklemek etkisini daha da arttırıyor. Ancak herkeste aynı etkiyi yaratmayacağı için ufak bir deneme - yanılma yapmanız gerekebilir.

Mide bulantısına karşı alınacak önlemler:

Uzun süre aç kalmayın, 1 - 2 saatte bir küçük şeyler yiyin.

Yavaş ve az miktarda yemeye özen gösterin.

Yemek yedikten sonraki 30 dakika boyunca uzanmayın, midenize baskı yapmayacak şekilde oturun.

Yemek hazırlarken oluşan rahatsız edici kokuları uzaklaştırmak için mutfağı havalandırın.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın ve şekersiz nane drajelerinden kullanın.

Mide bulantısı yaşayan kişilerin uzak durması gereken besinler:

Yağlı yiyecekler

Kızarmış yiyecekler

Baharatlı yiyecekler

Ağır kokulu yiyecekler

Alkol

Kafein

İnsanlarda genel olarak bu tür besinler mide bulantısına neden olmaktadır. Ancak bu durum kişiden kişiye göre değişebilir. Mide bulantınızı tetiklediğini düşündüğünüz besinleri not edin ve olabildiğince onlardan uzak kalmaya çalışın.

En yaygın rahatsızlıklardan biri olan mide bulantısına iyi gelen besinleri listeledik ve bu soruna karşı alabileceğiniz önlemlerden bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sık sık yoğun bir mide bulantısı yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmalısınız.