Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?

Yaşam kalitesini düşüren mide bulantısı bazen hiçbir sebep yokken başlar, bazen de çok ciddi bir hastalığın belirtisi veya sonucu olabilir. Ancak genellikle midenin hareket bozukluğu nedeniyle gelişir ve genellikle mide hastalıklarıyla bağlantılı olur. Mide bulantısı, araç tutması gibi basit bir nedenden de, kanser gibi önemli bir hastalıktan da kaynaklanabilir.

Mide bulantısı hissi tek başına görülebildiği gibi bazı durumlarda kusma, hazımsızlık ve ishal gibi sindirim sistemi şikayetleriyle birlikte ortaya çıkar. Peki mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına neler iyi gelir?

Mide bulantısı nedenleri

- Bağırsak ve midede gelişen enfeksiyon virüsleri

- Gıdalara bağlı gelişen zehirlenmeler

- Vertigo ve migren

- Ruhsal bunalımlar

- Kanın dengesizleşmesi

- Hamilelik

Mide bulantısının belirtileri

- Yüksek ateş

- Dengesiz değişen vücut ısısı

- Görme problemleri

- Kas ve kemiklerde ağrı

- Unutkanlık

- Şiddetli ishal

- Kalp ritim bozukluğu

Mide bulantısına iyi gelen yöntemler

- Temiz bir ortamda derin nefes alıp vermek

- Açık havada yürüyüş yapmak

- Nane, fesleğen veya reyhan gibi bitkileri içine çekmek

- Baş dönmesine bağlı olarak gelişen mide bulantısı için 30 dakika boyunca hareketsiz uzanmak

Mide bulantısına iyi gelen besinler

- Zencefil

- Papatya ve Rezene Çayı

- Nane - Limon Çayı

- Yoğurt

- Patates