Mide bulantısı yenilen besinlere, gıda zehirlenmesine ya da hastalıklara bağlı olarak oluşabilen genellikle kusmayla sonuçlanan bir durumdur. Yediden yetmişe her yaştan insanın yaşamının çeşitli dönemlerinde mide bulantısı ile karşılaşması muhtemeldir. Mide bulantıları kimi zaman bir hastalık belirtisi olurken, kimi zaman da geçici bir durum olabilmektedir. Peki, mide bulantısı neden kaynaklanır?

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısının pek çok farklı nedeni olabilir ancak bu nedenler arasında en sık görülenleri; migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleridir.Gebelik döneminde de yaşanan sabah bulantıları oldukça yaygındır. Bazı yiyecekler mide bulantısını şiddetlendirirken bazıları hafiflemesine yardımcı olabilir. Kişi düzenli olarak mide bulantısı yaşıyor ve nedenini tam olarak tespit edememişse mutlaka alta yatan bir sebebin varlığını araştırmak için doktora başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmalıdır.

Mide bulantısı neden kaynaklanır?

Stres

Gıda zehirlenmesi

Hamilelik

Araç tutması

Migren

Baş dönmesi

Asitli içecekler

Ülser

Gribal enfeksiyon

Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü

İlaç kullanımı

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit

Mide bulantısında ne yapılmalı?

Tuzlu besinler tüketmek mide bulantısını geçirebilir, tuzlu kraker tüketilebilir.

• Tuzlu ayran toksinleri atacağından tüketilebilir.

• Temiz havada oksijen seviyesi fazla olduğu için açık ortamlarda bulunmak mide bulantısını geçirebilir.

• Eğer birey kendiliğinden kusabiliyorsa kusup rahatlaması tavsiye edilir. Ama eğer kusamıyorsa herhangi bir girişimde bulunup kendini kusmaya zorlanmamalıdır.

• Sigara ve alkol kullanımı bırakılmalı ya da azaltılmalıdır.

• Uzanıp bir süre dinlenmek.

• Mide bulantısıyla birlikte ishal ve kusma varsa su kaybedileceğinden bol su içmek.

• Mide bulantısı için süt yerine daha çok yoğurt tüketilmelidir.

• Kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. (Çay, kahve ve kola gibi)

• Çok yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

• Midenin boş olması mide bulantısını artıracağı için kokusu rahatsız etmeyen yiyecekler tüketilmelidir.

• Zencefil, limon, nane, elma ferahlık sağlayacağı için tüketilmelidir.

• Mide bulantısı için leblebi tüketilebilir.

• Nefes egzersizleri yapılabilir.

• Yürüyüş yapılabilir

• Mideyi sıkıştıracak hareketler yapılamamalıdır.

• Eğilmemeye özen gösterilmelidir. Bu sayede kusma olayı gerçekleşmez.