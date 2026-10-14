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Aktüel Mide bulandıran kafe reklamına tepki yağdı! Başkan Kartoğlu’na ‘rezalete dur de’ çağrısı
Aktüel

Mide bulandıran kafe reklamına tepki yağdı! Başkan Kartoğlu’na ‘rezalete dur de’ çağrısı

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Mide bulandıran kafe reklamına tepki yağdı! Başkan Kartoğlu’na ‘rezalete dur de’ çağrısı

aşakşehir’de yeni açılan bir kafenin reklam filminde, mekanın 5 bin kişilik kız öğrenci yurdunun karşısında bulunduğunun özellikle vurgulanması ve kullanılan ifadeler tepki topladı.

Başakşehir’de açılan bir kafenin reklam filminde geçen ifadeler vatandaşların tepkisini çekti. Gelen yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırıldığı belirtilen reklam filminde, mekanın 5 bin kişilik kız öğrenci yurdunun karşısında olduğu vurgusu mide bulandırdı.

 

Reklam filmindeki “Özellikle geniş otomobil kültürüne sahip beyler, bu kültürlerini sergilemek üzere … kafede sık sık bir araya gelmeye başlamışlar. İçeride birden çok ateş çukurları var. Burada engin otomobil kültürüne sahip beyler yalnız kalplerini ısıtıyorlar” şeklindeki ifadeler ise büyük tepki çekti.

Başakşehir belediye başkanı Kartoğlu’nun dikkatine!

Rezil reklam filmine sosyal medya sayfasından sert tepki gösteren Yazar Zeki Bahçe ise, “Bu nasıl rezillik böyle yuhh.. Kim ruhsat verdi buraya? Başakşehir sınırları içinde bu rezalete DUR demeyecek misiniz Yasin Bey!” ifadeleriyle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun dikkatini çekti.

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