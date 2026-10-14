Güneş panelleri kumaşlara entegre ediliyor! Telefonu şarj eden kıyafet dönemi

Nottingham Trent Üniversitesi Elektronik Tekstiller Alanında Doç. Dr. Theo Hughes-Riley, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki İleri Tekstiller Araştırma Grubu ile güneş enerjili elektronik tekstiller üzerine yürüttükleri çalışmaların temel amacının, elektronik tekstiller ve giyilebilir teknolojilerin elektrik ihtiyacına çözüm üretmek olduğunu söyledi. Elektronik tekstiller ile giyilebilir cihazların büyük bölümünün batarya paketleriyle çalıştığına işaret eden Hughes-Riley, bu bataryaların taşınabilir uygulamalarda hacim ve ağırlık oluşturabildiğini ifade etti. Hughes-Riley, güneş enerjili tekstillerin yalnızca üzerindeki elektronik sistemlere güç sağlamakla sınırlı kalmayacağını, cep telefonu gibi taşınabilir cihazların şarj edilmesinde de kullanılabileceğini dile getirdi. Tekstil destekli güneş panellerinin açık hava aktivitelerinde kullanılan kıyafetlerde önemli bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu aktaran Hughes-Riley, doğa yürüyüşü yapanlara yönelik kıyafetlerin buna örnek olabileceğini söyledi. Hughes-Riley, enerji üretim performansının, panelin büyüklüğüne ve maruz kaldığı ışık miktarına bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kumaş üzerindeki araştırmalar, 160x485 milimetre boyutundaki bir panelin parlak dış ortam koşullarında yaklaşık 335 milivat güç üretebildiğini gösterdi. Geliştirdiğimiz tekstil güneş panelleriyle, temel bir cep telefonunun veya giyilebilir bir fitness takip cihazının şarj edilebildiğini gösterdik. Daha büyük paneller veya daha yoğun ışık daha yüksek güç üretimine imkan verebilecek. Panel tasarımı da elde edilen enerji miktarında belirleyici rol oynuyor." Söz konusu teknolojinin öncelikle dış mekan kullanımı için tasarlandığını, iç mekanlarda enerji üretiminin daha düşük olacağını belirten Hughes-Riley, bunun nedeninin iç mekan aydınlatmasının güneş ışığından farklı bir spektruma sahip olması ve pencerelerin dışarıdan gelen ışığın bir bölümünü engellemesi olduğunu anlattı.